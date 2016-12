Ferrarelle potrebbe valutare ipotesi Ipo fra tre anni

MILANO, 16 marzo (Reuters) - Ferrarelle SpA, azienda attiva nel settore delle acque minerali, potrebbe valutare di quotare le proprie azioni in borsa fra tre anni, ma i proprietari non hanno al momento in programma di ridurre il loro pieno controllo sul gruppo.

"Al momento non pensiamo affatto alla quotazione in borsa. Ma è un'ipotesi che non escludo. Se dovessimo farlo, però, non accadrebbe prima dei tre anni" ha detto l'AD Carlo Pontecorvo.