Ecorodovias in borsa San Paolo da 1/4 con Ipo fino 1,2 mld dlr

Ecorodovias, controllata da Impregilo IPGI.MI e dal gruppo brasiliano CR Almeida, offrirà 92 milioni di azioni ordinarie in un'offerta primaria in un range di prezzo tra 9 e 12 reais.

La società dice nel prospetto che userà il 40% dei proventi dell'offerta primaria per partecipare a gare per nuove concessioni stradali e autostradali, mentre il 25% andrà in investimenti nei business attuali.