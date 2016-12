Gruppo indiano Essar prepara Ipo a Londra da 2,5-3 mld dollari

Essar ha assunto JP Morgan Cazenove e Deutsche Bank per gestire l'Ipo, affermano entrambe le fonti, che hanno chiesto di restare anonime.

"Una volta che avranno attratto capitale azionario all'estero, potrebbero riuscire ad attrarne anche a titolo di debito, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero facendolo in India" commenta Sonam Udasi, vice presidente di BRICS Securities.

Una delle società del gruppo, Essar Oil ESRO.BO, sta trattando con Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) l'acquisto di tre raffinerie in Europa. La società, che gestisce una raffineria da 280.000 barili al giorno nell'India occidentale e partecipa al 50% in una raffineria in Kenya, sta lavorando al progetto di portare la propria capacità di raffinazione a un milione di barili al giorno.