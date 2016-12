Kos (Cir) perfeziona due acquisizioni per 23 mln

MILANO, 3 marzo (Reuters) - Kos, società del gruppo Cir (CIRX.MI: Quotazione) che opera nella sanità privata, ha perfezionato l'acquisto di due residenze per anziani non autosufficienti (Rsa), a Segrate e a Cassina De' Pecchi, per un totale di 297 posti letto. Lo si legge in una nota.