Privatizzazioni,in 2010 indagine su Comitato,adviser-Corte conti

La Corte non ha voluto rinviare la conclusione dell'indagine, rinvio che si "sarebbe reso necessario per condurre specifici approfondimenti sul ruolo svolto dal Comitato per le privatizzazioni, approfondimenti che intende tuttavia effettuare con lo svolgimento di un'indagine ad hoc nel contesto del programma dei controlli per l'anno 2010".