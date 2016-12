Accor divide hotel da servizi, cede asset non strategici

PARIGI, 24 febbraio (Reuters) - La francese Accor (ACCP.PA: Quotazione ), quarto gruppo alberghiero al mondo, attivo anche nella fornitura di servizi prepagati, separerà le proprie attività nel corso dell'anno, cedendo al tempo stesso alcuni asset non strategici come le partecipazioni nei casinò.

La separazione vedrà il business degli hotel, che comprende la catena di lusso Sofitel e quelle economiche Ibis e Motel 6, assorbire la maggior parte del debito del gruppo, lasciando in un'entità separata la fornitura di servizi prepagati, come buoni per i pasti e per l'assistenza ai bambini.