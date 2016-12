IPO, giapponese Dai-ichi Life prevede quotazione da 8,6 mld euro

TOKYO, 22 febbraio (Reuters) - Dai-ichi Mutual Life Insurance, il numero due nell'assicurazione Vita in Giappone, ha annunciato la sua intenzione di quotarsi in borsa, offrendo sul mercato titoli per circa 1.070 miliardi di yen (8,6 miliardi di euro) in quella che sarà la più importate Ipo del paese da oltre dieci anni.