Buyout, vendita Kabel Deutschland in stallo causa stop junk bond

FRANCOFORTE, 19 febbraio (Reuters) - La vendita dell'operatore tv via cavo Kabel Deutschland si è impantanata a causa del prosciugamento del canale delle emissioni di bond high-yield, mettendo a rischio naufragio quello che sarebbe il maggiore leveraged buyout in Europa degli ultimi due anni.

Un altro aggiunge che "non sarebbe sorprendente se il processo di vendita venisse fatto slittare".

Circa sei operatori di private avevano messo sul tavolo 5-5,5 miliardi di euro per acquisire il gruppo tedesco, che fa capo a Providence Equity Partners (88%), Teachers' Pension Plan (8%) e al management (4%).

"C'è un grande punto interrogativo su quello che accadrebbe dopo il bridge loan", spiega un banker. D'altro canto, i banchieri sono concordi nel ritenere che Kabel Deutschland sia un target interessante per via della generazione di cash flow. Providence può rimandare la cessione sino a che le condizioni di mercato non saranno migliorate, dicono quindi le fonti.