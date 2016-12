Unicredit, nessuna ipotesi vendita o quotazione Pioneer -Ermotti

DAVOS, 28 gennaio (Reuters) - Unicredit CDRI.MI non ha allo studio nessun progetto di vendita o quotazione per Pioneer. Lo ha detto in un'intervista a Reuters il vice amministratore delegato della banca Sergio Ermotti.

"Pioneer ha per noi una valenza strategica che vogliamo continuare a sviluppare. A corto termine non abbiamo nessun tipo di piano di dismissioni o di Ipo" ha detto Ermotti a margine del World economic forum.

"L'est Europa è in ogni caso destinato a crescere in media più dei paesi occidentali. Perciò resta per noi un focus molto forte", ha detto Ermotti.