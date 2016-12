IPO, Rusal esordisce in calo di oltre 10% a Hong Kong

Dopo un collocamento da 2,2 miliardi di dollari - un evento dato che Rusal è la prima società non asiatica a scegliere il mercato cinese come listino primario - le azioni hanno perso oltre 10% circa a 9,65 dlr di HK rispetto al prezzo di offerta di 10,80, in un mercato di poco cedente .HSI.

La IPO non è stata aperta al retail perchè considerata rischiosa. Ma probabilmente anche per i professionali il prezzo - fissato prima del terremoto sui mercati innescato dalla mini stretta cinese - è stato troppo alto. Jackson Wong, investment manager della Tanrich Securities, commenta che "considerati i problemi del gruppo.... non consiglio di acquistare. E' troppo complicato per un medio investitore". Un prezzo giusto per le azioni, dice il gestore, è a quota 9.