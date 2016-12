Gm, Whitacre confermato Ceo, Ipo dipende da condizioni

DETROIT, 25 gennaio (Reuters) - L'Ipo di Gm [GM.UL] continua a dipendere da una serie di fattori e si verificherà solo quando le condizioni di mercato saranno favorevoli, ha spiegato Ed Whitacre, Ceo ad interim della società, nel giorno in cui annuncia la sua nomina al ruolo su base permanente.

La ricerca del nuovo Ceo di General Motors si è dunque chiusa nel modo più semplice, con il board che ha chiesto al titolare ad interim di prendere stabilmente le redini del gruppo, in quanto "soluzione migliore e più stabile".

"Lo farò per un bel pezzo", ha detto Whitacre nel quartier generale di Detroit, riferendosi al ruolo che ora ricoprirà in modo permanente. "Questo posto ha bisogno di stabilità, e suppongo che questo voglia dire me".