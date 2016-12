Impregilo balza in borsa su attese Ipo brasiliana Ecorodovias

MILANO, 13 gennaio (Reuters) - Impregilo IPGI.MI sugli scudi a Piazza Affari sulla scia della conferma che la società sta studiando le condizioni di mercato per l'eventuale quotazione in Brasile della società autostradale Primav Ecorodovias.

Intorno alle 16,40 - in un mercato piatto - il titolo sale del 2,2% a 2,5525 euro, dopo aver guadagnato fino al 3,3%. Vivaci i volumi, già pari al doppio della media di un'intera seduta.

"Quello che fa bene al titolo è che l'Ipo darebbe visibilità a un loro asset non quotato e farebbe inoltre evincere quanto è sottovalutato il resto del business di Impregilo rispetto ai competitor", commenta un analista, che cita per il 35% di Ecorodovias in mano al gruppo italiano una valutazione di circa 500 milioni di euro.

Il 65% della società autostradale fa capo al gruppo brasiliano Almeida.

Per un altro analista la valutazione del 35% in mano a Impregilo è di 530 milioni di euro, "uno sconto di circa il 20% rispetto al valore di mercato di Ccr (CCRO3.SA: Quotazione)", principale operatore autostradale in Brasile.

"Le condizioni del mercato brasiliano sono molto favorevoli, la volontà di quotazione è corretta", aggiunge.

Oggi in una nota sollecitata da Consob in merito a indiscrezioni stampa su Ecorodovias Impregilo ha dichiarato che "al momento si stanno valutando le condizioni del mercato, propedeutiche a una eventuale quotazione della società e al fine di poter eventualmente assumere le relative decisioni".

I piani di un'Ipo per la società brasiliana risalgono ad alcuni anni fa ma avevano poi subito una battuta d'arresto. Proprio in vista di una quotazione nel gennaio 2007 Impregilo International Infrastructures aveva sottoscritto nuovi accordi di governance su Ecorodovias finalizzati al co-controllo.

"Ci si aspettava che riprendressero in mano il progetto ma è la prima volta che viene detto ufficialmente", commenta il primo analista. "Credo che stiano pensando a come strutturare l'offerta", prosegue.