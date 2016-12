China Cnr debole a Shanghai nel primo giorno di contrattazioni

Per alcuni analisti si tratta di un segnale di avvertimento dell'intolleranza degli investitori per i prezzi troppo alti delle offerte pubbliche iniziali.

Cnr, uno dei due maggiori produttori di treni in Cina, ha aperto in rialzo del 4,3%, ridotto in chiusura a un guadagno del 2,34%, a 5,690 yuan. Il prezzo dell'ipo era di 5,56 yuan. Gli analisti si aspettavano, nel primo giorno di contrattazioni, che il titolo raggiungesse 6,7 yuan, cioè un incremento del 21%.