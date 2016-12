IPO, House Building debutta il 29 dicembre all'AIM

Le azioni HB sono state offerte - in parte anche agli azionisti di Uniland in ragione di un'azione HB ogni 35 Uniland - a un prezzo unitario di 1,85 euro. L'aumento di capitale finalizzato alla IPO era per un massimo di 9,6 milioni di euro, il capitale della società è quasi 46,5 milioni (le azioni sono prive di valore nominale)

Nomad dell'operazione e' EnVent, specialista Twice sim. Come ormai consueto, il primo giorno di negoziazione non sarà permessa l'immissione di proposte senza limite di prezzo in pre-asta.