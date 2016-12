Intesa Sanpaolo, possibile Ipo Fideuram a metà 2010-Gilli a Sole

E' quanto dice, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, Giovanni Gilli, responsabile operazioni straordinarie e progetti speciali del gruppo.

"Non sono ancora state prese decisioni formali dai consigli, ma è stato mostrato un interesse importante sull'ipotesi di Ipo di Fideuram, e a riguardo abbiamo già avviato alcuni studi di fattibilità", dichiara Gilli.

"E' prematuro dire quali saranno i tempi dell'operazione, ma in fasi di mercato come questa sarebbe probabilmente già un'operazione percorribile, grazie a una certa riduzione della volatilità dei listini. Comunque sarà un'operazione che potrebbe indicativamente avvenire a metà del 2010, sempre però in relazione alle tendenze dei mercati", aggiunge.