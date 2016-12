Alitalia, troppo presto per parlare di quotazione - Spinetta

PARIGI, 13 gennaio (Reuters) - Parlare della possibile quotazione in Borsa della nuova Alitalia è prematuro. Lo ha detto l'ad di Air France (AIRF.PA: Quotazione ) Jean-Cyril Spinetta in conferenza stampa.

Ieri il cda di Alitalia ha accolto la proposta con cui la compagnia francese ha acquisito il 25% della società italiana per 323 milioni di euro. L'accordo prevede che l'eventuale quotazione in Borsa venga discussa non prima di tre anni. In caso di quotazione cadono i vincoli del lock up tra i soci.