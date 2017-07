Atm, no a quotazione in Borsa finché sarò sindaco - Sala

MILANO, 13 luglio (Reuters) - Atm, l'azienda di trasporti pubblici di Milano, non sarà quotata in Borsa finché Giuseppe Sala sarà sindaco del capoluogo lombardo.

Lo ha detto lo stesso Sala a margine di un convegno della Camera di Commercio di Milano.

"È una ipotesi totalmente negativa perché a mio giudizio Atm non deve fare utili ma la sua missione è quella di fare un ottimo servizio per i cittadini", ha detto Sala, spiegando che non si può portare in Borsa un'azienda, chiedendo agli azionisti di impegnarsi in investimenti, quando si sa che i prezzi dei biglietti rimarranno fermi a 1,50 euro.

"Ci si quota quando si può promettere un ritorno sull'investimento. Atm deve dare invece dei ritorni sui servizi. Fino a che sarò io sindaco escludo la Borsa", ha concluso Sala.

(Giulio Piovaccari)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia