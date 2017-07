TABELLA-Npl, i principali servicer attivi in Italia

MILANO, 4 luglio (Reuters) - SERVICER AUM SU SPECIAL AUM SU MASTER AUM SU DUE DILIGENCE DIPENDENTI AVVOCATI AVVOCATI AGENZIE RATING RATING SERVICING (MLN EURO) SERVICING (MLN EURO) (MLN EURO) INTERNI ESTERNI FITCH S&P doBank* 43.837 - - 658 - 631 99 RSS1-; Strong CSS1- Italfondiario 41.265 257 61.385 464 - ca 300 1 RSS1-; Strong CSS1- Cerved 12.893 - 6.845 647 32 330 135 RSS1-; n.a. CSS1- Guber 7.431 - - 98 50 250 13 RSS2+; n.a. CSS2+; ABSS2 FBS 7.416 - - 82 36 115 30 ABSS2; Above RSS2+; Averag CSS2+ e Caf 7.389 - - 83 13 30 32 n.a. Above Averag e Fire 3.687 - 1.925 111 66 190 225 n.a. n.a. Primus Capital 2.930 - - 6 6 30 2 n.a. n.a. AT** 2.901 - 503 392 10 250 55 n.a. n.a. Prelios 2.788 6.891 - 62 - < 400 450 RSS2+; Above CSS2+ Averag e Creditech 2.730 1.835 - 191 - 90 360 n.a. n.a. Officine CST 2.605 - 398 31 55 361 - n.a. n.a. Securitisation Services 1.711 20.587 - 92 1 6 32 n.a. Strong Finint Revalue 1.323 - 1.643 51 18 100 120 n.a. n.a. CRIF*** 1.411 - 28.000 57 14 128 45 n.a. n.a. Parr Credit**** 1.216 - - n.a 3 - - n.a. n.a. Credito Fondiario* 1.037 3.818 1.751 92 - 31 5 RPS2-; Averag CPS2- e CS UNION 162 - - 97 - - - n.a. n.a. Dati a giugno 2016 * Licenza bancaria ** Incluse 274 persone dedicate al call center *** CRIF ha circa duemila dipendenti, di cui 57 dedicati all'attività di servicing **** Parr Credit ha un call center in Albania che impiega circa mille persone. Fonte: "The Italian NPL market - Positive Vibes" di PwC