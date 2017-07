PUNTO 1-DoBank punta a payout di almeno 65%, in Borsa il 20 luglio

È quanto spiegato dall'amministratore delegato del principale servicer di npl in Italia, Andrea Mangoni, durante la conferenza stampa di presentazione dell'Ipo.

Il manager ha inoltre sottolineato che la società non prevede di fare acquisizioni di altri servicer, ma ha lasciato la porta aperta per l'acquisizione di 'servizi ancillari', che al momento contano per circa il 4% dei ricavi del gruppo (Ibis, doRealEstate e doLegal).