PUNTO 1-Esselunga, raggiunto accordo tra azionisti, prospettiva quotazione - fonti

Giuliana Albera e la figlia Marina Caprotti hanno il 70% di Esselunga (supermercati) e il 55% di Villata Partecipazioni (immobili), mentre i figli di primo letto Giuseppe e Violetta, da molti anni in cattivi rapporti con l'altro ramo della famiglia, hanno le quote di minoranza.

Secondo quanto riferiscono le fonti, le trattative tra i componenti della famiglia, assistite da una schiera di legali e dall'advisor Citigroup, hanno subito un'accelerazione negli ultimi giorni per arrivare nella notte a un accordo che nel giro di un paio di anni dovrebbe portare il gruppo in Borsa. Anche se, secondo una delle persone interpellate, "questa è una delle opzioni, non l'unica".

Il primo passo sarà l'acquisizione per contanti da parte di Esselunga della quota di Villata Partecipazioni in mano a Violetta e Giuseppe Caprotti (45%) più metà delle quote di Giuliana e Marina (il 22,5% complessivo). L'azionariato di Esselunga resterà in forte maggioranza in mano alla seconda moglie del fondatore e alla loro figlia, mentre i due figli maggiori monetizzeranno la partecipazione della società immobiliare ricevuta in eredità.