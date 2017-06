Esselunga, raggiunto accordo tra azionisti, obiettivo quotazione - fonti

Giuliana Albera e la figlia Marina Caprotti hanno il 70% di Esselunga (supermercati) e il 55% di Villata Partecipazioni (immobili), mentre i figli di primo letto Giuseppe e Violetta, che sono in cattivi rapporti con l'altro ramo della famiglia, hanno le quote di minoranza.

Secondo quanto riferiscono le fonti, le trattative tra i componenti della famiglia hanno subito un'accelerazione per arrivare a un accordo che porterà il gruppo in borsa.

