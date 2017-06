Finlogic ammessa ad Aim Italia, inizio negoziazioni 9 giugno

Lo rende noto un comunicato della società -- attiva nel settore dell'information technology per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti -- aggiungendo che l'inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 9 giugno.

Nel 2016 Finlogic ha registrato ricavi consolidati pari a 18,8 milioni, in crescita del 16% rispetto al 2015, un Ebitda di circa 3 milioni ed un Ebitda margin del 16%. Il gruppo opera prevalentemente in Italia, dove ha realizzato circa il 94% del fatturato consolidato, mentre all'estero è attivo in paesi come Francia, Svizzera, Belgio e Spagna.