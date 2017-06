Feltrinelli torna in utile in 2016, non esclude acquisizioni e quotazione

* Risultati 2017 visti in linea con 2016

* Attenti a opportunità mercato in digitale e editoria

* Impegno famiglia non in discussione, non esclusa Borsa

MILANO, 7 giugno (Reuters) - Dopo cinque anni di perdite, Feltrinelli è tornata in utile nel 2016, con ricavi in lieve crescita su base omogenea, e punta a chiudere l'anno in corso con risultati in linea.

Rimessi in ordine i conti, grazie anche allo scorporo degli immobili su cui è stato riversato il debito consolidato, il gruppo editoriale interamente controllato dalla famiglia Feltrinelli guarda ora con maggiore apertura alle occasioni di espansione che potrebbe offrire il mercato e anche all'eventuale apertura del suo capitale, Borsa compresa.

Ha raccontato infatti l'AD Roberto Rivellino nel corso di un incontro con la stampa: "Oggi siamo in condizioni finanziarie che ci rendono più liberi e indipendenti. Certo non pensiamo a grandi acquisizioni, e non c'è nulla sul tavolo al momento, ma siamo attenti a quello che succede sul mercato su due fronti: quello del digitale e quello dei contenuti". Nel primo caso, Feltrinelli vanta già un'espansione dell'e-commerce in proprio che cresce più della media del mercato ed è vicino al breakeven, ma non esclude partnership o piccole acquisizioni per accelerarne lo sviluppo.

Nel settore dell'editoria, dove Feltrinelli è quarto nel mercato trade con una quota del 5% dopo Mondadori (intorno al 30%), Gems (11%) e Giunti (9%), l'idea è di porsi come aggregatore nel caso in cui piccoli editori decidessero di rivolgersi a un gruppo più grande. "Abbiamo raggiunto una dimensione che non ci obbliga ad espanderci. La nostra quota di mercato è cresciuta in modo fisiologico e non abbiamo partecipato al recente consolidamento del mercato anche perchè non avevamo le condizioni finanziarie per farlo. Oggi potremmo essere un interlocutore per integrare piccoli ediotri", ha spiegato l'AD, in sella dal 2012.

Lo stesso approccio "laico" e di apertura si ritrova anche rispetto alle ipotesi di quotazione o di apertura del capitale a un fondo di private equity, che non vengono esclusi a priori perché potrebbero essere utili alla cultura di gestione aziendale e allo sviluppo del gruppo. Questo non significa, ha specificato Rivellino, che ci siano movimenti concreti in questa direzione o che la famiglia Feltrinelli, proprietaria al 100%, stia pensando a un disimpegno. "La famiglia è fortemente motivata a restare nel gruppo e ad accompagnarne lo sviluppo", ha sottolineato.