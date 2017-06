Ipo, commissioni banche sono "simili a collusione tacita" - Ocse

PARIGI, 30 maggio (Reuters) - Le alte commissioni chieste dalle banche di investimento per raccogliere capitali freschi per le società sono "qualcosa di simile a una collusione tacita" e meritano l'attenzione delle autorità per la concorrenza.

E' quanto spiegato dall'Ocse, che ha inoltre sottolineato come le commissioni siano il maggior costo diretto per un'Ipo e una spiegazione spesso non presa in considerazione per il calo del numero complessivo dei processi di quotazione.

L'Ocse non mette in evidenza solamente le alte commissioni ma sottolinea anche di vedere indicazioni di una similitudine di comportamenti in materia di prezzi, con poca divergenza tra banche che dovrebbero competere.

"Le alte commissioni e il pricing parallelo (qualcosa di simile a una tacita collusione) sembrano essere cresciuti. Questo incrementa il costo dell'equity e agisce contro investimenti produttivi di lungo termine", spiega l'Ocse nel suo annuale Business and Finance Outlook.

L'Osce ha citato dati che mostrano come la mediana delle commissioni delle Ipo negli Stati Uniti sia il 7% di quanto raccolto con l'Ipo e sia salita all'8% in Giappone e in Cina, raddoppiando in un paio d'anni nel caso della Cina.

Le società europee hanno invece pagato decisamente di meno, con le commissioni intorno al 3%.