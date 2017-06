Indel B debutta in deciso rialzo, conferma obiettivo M&A

MILANO, 19 maggio (Reuters) - Debutto da incorniciare a Piazza Affari per Indel B. Dopo circa un'ora di contrattazioni, infatti, il titolo della società specializzata nella produzione di minifrigoriferi balza dell'8,22%, a 24,89 euro, dopo aver toccato un massimo di 25,09 euro. Il prezzo di collocamento è stato di 23 euro. Per quanto riguarda i volumi di scambio, sono passati di mano poco più di 58.000 pezzi.

Il collocamento si è concluso ieri con una raccolta di 31,3 milioni.

Parlando a margine della cerimonia di quotazione, nella sede di Borsa Italiana, l'amministratore delegato del gruppo di Sant'Agata Feltria (Rimini), Luca Bora, ha confermato l'obiettivo di crescita tramite acquisizioni, già espresso il 5 maggio in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'ipo.

"Il motivo principale della quotazione è portare avanti il processo di crescita per linee esterne", ha spiegato Bora. "Dopo l'acquisizione del 40% della società brasiliana (Elber Industria de Refrigeraçao), base per l'espansione in Sud America, abbiamo altri obiettivi. Al momento, ovviamente, non posso dire di più. Diciamo che l'obiettivo che ci pare più vicino è in Europa, ma ce ne sono altri. Vogliamo diventare più forti nei business di riferimento".

Intervenendo alla cerimonia, Barbara Lunghi, head of primary market Italy di Borsa Italiana, si è soffermata sull'impatto dei Pir sui volumi di scambio delle società medio-piccole, sottolineando che il nuovo strumento "va nella direzione di incoraggiare gli investimenti nell'economia reale. La liquidità (iniettata dai Pir)", ha concluso Lunghi, "va sfruttata al meglio per modificare in modo strutturale il mercato dei capitali".

Banca Imi ha svolto il ruolo di coordinatore del'offerta, joint bookrunner del collocamento istituzionale e sponsor.