Indel B, offerta coperta, probabile pricing in parte bassa forchetta - memo banca

MILANO, 12 maggio (Reuters) - Alla vigilia della chiusura dell'Ipo di Indel B si è registrata una domanda sufficiente a coprire l'offerta, inclusa la greenshoe, e il prezzo sarà probabilmente fissato nella parte bassa della forchetta di 22-27 euro per azione.

E' quanto si legge in un memo inviato dalle banche agli investitori, che Reuters ha potuto vedere.

Il debutto in borsa è atteso il 19 maggio.

Indel B è a capo di un gruppo attivo soprattutto nella realizzazione di piccoli frigoriferi da utilizzare in movimento, per veicoli da trasporto e tempo libero e per la nautica. Il gruppo è interamente controllato dalla famiglia Berloni attraverso AMP Fin Srl.