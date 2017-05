Indel B con Ipo punta a crescere per linee esterne, vede M&A entro anno -AD

MILANO, 5 maggio (Reuters) - Indel B, la società della famiglia Berloni che produce minifrigoriferi destinati principalmente al settore automotive, ha deciso di quotarsi principalmente per potersi espandere per linee esterne, con acquisizioni che potrebbero vedersi già quest'anno.

L'offerta di vendita e sottoscrizione, partita ieri, è pari al 25,5% del capitale della società. La forchetta di prezzo è stata fissata a 22-27 euro per azione, intervallo che implica una capitalizzazione della società post aumento di 123-151 milioni.

"Oltre a voler portare avanti la crescita per linee interne, c'è la volontà di iniziare un percorso di crescita per linee esterne", ha spiegato l'AD, sottolineando che quest'ultimo è l'obiettivo fondamentale della quotazione.

L'offerta, dedicata a investitori istituzionali, consiste di 1.425.000 azioni di cui 425.000 messe in vendita dall'azionista AMP (veicolo di Paolo, Annalisa e Massimo Berloni) e 1.000.000 nuove azioni, che potrebbero quindi permettere alla società di dotarsi di 22-27 milioni di euro di risorse fresche.

La società, che realizza la maggior parte dei propri ricavi in Italia (circa 26%) e in Europa (circa 57%), ha archiviato il 2016 con ricavi totali per circa 90 milioni, un Ebitda di 15,7 milioni e un utile di 9,7 milioni.