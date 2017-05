PUNTO 2-Fca, risultati meglio di attese, accenna a spinoff Ram, Jeep

MILANO, 26 aprile (Reuters) - Fiat Chrysler (Fca) chiude il trimestre con risultati migliori delle attese e accenna a una mossa in grado di alimentare nuovi rialzi delle azioni nei prossimi mesi, lo scorporo di Jeep e Ram.

I dati hanno mostrato novità positive su tutti i fronti: l'area Nafta non ha visto il previsto declino legato al rinnovo dei modelli, ma si è rivelata tutto sommato stabile; l'area Emea è andata meglio delle attese e Maserati ha portato un forte contributo alla crescita dell'Ebit adjusted.

Inoltre se si parlasse di spinoff di Jeep e Ram e relativa quotazione, sul modello di Ferrari, ci sarebbero probabilmente spazi per una migliore valutazione del titolo.

Non stupisce quindi che le azioni partano al rialzo dopo la diffusione dei dati, all'ora di pranzo, per chiudere con un aumento del 9,3% a 10,6 euro, con scambi per 46,3 milioni di pezzi da una media giornaliera degli ultimi 30 giorni a 15,9 milioni.