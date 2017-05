Guala Closures, aPriori a maggio sceglierà banche per ipo o vendita -fonti

FRANCOFORTE, 13 aprile (Reuters) - Guala Closures ha in cantiere la quotazione o il passaggio di mano della quota di controllo, sulla base di una valutazione pari ad oltre 1 miliardo di euro.

Il principale azionista del gruppo attivo nella produzione di soluzioni per l'imbottigliamento, aPriori Capital Partners, terminerà alla fine del mese in corso i colloqui con le banche d'affari in vista di un'ipo o di un processo di vendita.