Sit Group, dopo fusione con IndStars2 giù debito e 70 mln per eventuale M&A

MILANO, 11 aprile (Reuters) - Sit Group, dopo la fusione con la Spac Industrial Stars of Italy che la porterà a quotarsi sull'Aim, vedrà una sostanziale riduzione del debito e avrà circa 70 milioni di liquidità che potrebbero essere utilizzati per eventuali acquisizioni.

La società si trova infatti in una posizione di forte indebitamento legata a un'operazione di leverage buyout che ha portato Federico de Stefani a diventare azionista unico con l'acquisizione delle quote in mano agli altri rami della famiglia.

Per quanto riguarda la futura crescita per linee esterne, Arietti ha spiegato che ci saranno a disposizione circa "70 milioni di liquidità". A chi gli chiedeva se ci fossero già obiettivi in vista, Arietti si è limitato a rispondere che ci sono "delle speranze", "in business molto vicini e complementari a quello di Sit", mentre per quanto riguarda l'area geografica "può essere sia l'Italia che l'estero".