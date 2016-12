Woolrich, nasce nuova holding sotto controllo italiano, borsa entro 5 anni

In una nota si annuncia infatti che l'azienda americana Woolrich Inc si è fusa con Woolrich Europe del gruppo WP Lavori in Corso, licenziataria del marchio per l'Europa e l'Asia, dando vita a Woolrich International.

Una fonte vicina alla situazione spiega che WP Lavori in Corso aveva fatto un'offerta di acquisto agli azionisti di Woolrich International, che è stata accolta per circa due terzi. WP Lavori in Corso e i soci rimasti di Woolrich Inc hanno quindi proceduto a mettere insieme le attività. Nella società nata da questa fusione - spiega ancora la fonte - WP Lavori in Corso, fondata da Cristina Calori, ha quasi il 90% del capitale, mentre i vecchi azionisti di Woolrich International poco più del 10%.

Banca Imi e Unicredit hanno agito come advisor finanziari di WP lavori in Corso. Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di financial advisor per Woolrich Europe Spa. Financo, LLC. ha agito in qualità di financial advisor per Woolrich Inc.