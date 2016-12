Ipo, Wiit punta a quotarsi su Aim entro 18 mesi, aumento di 8-12 mln - Ceo

MILANO, 29 novembre (Reuters) - Wiit, società specializzata nell'outsourcing informatico e in particolare nei servizi di cloud, punta a quotarsi sull'Aim entro i prossimi 18 mesi, dopo aver raccolto nuove risorse che utilizzerà per fare acquisizioni.

"Abbiamo in progetto di quotarci entro 18 mesi. Intendiamo fare un aumento di capitale per fare ulteriori acquisizioni", ha sottolineato Cozzi, ricordando che la società ha recentemente emesso obbligazioni convertibili per circa 5 milioni di euro, che prevede la conversione nel caso di quotazione.