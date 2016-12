Eni, spero entro Natale cessione quota area 4 in Mozambico o Zohr -Descalzi

FIRENZE, 24 novembre (Reuters) - Eni esclude di quotare in Borsa la società chimica Versalis perché non è il momento opportuno, mentre per Natale stima di cedere una quota o del giacimento area 4 in Mozambico e di Zohr in Egitto.

È quanto ha detto l'AD, Claudio Descalzi, a margine di un incontro con degli studenti a Firenze.

Sulla possibile quotazione di Versalis, che fino ad alcuni mesi fa era in procinto di essere ceduta al fondo Usa Sk Capital, operazione che poi è saltata, il manager ha così risposto: "Quando mi era stato chiesto ho detto che non lo escludevo e non escludo nessuna ipotesi sulla quotazione. Siamo impegnatissimi su Versalis e siamo molto contenti del piano industriale, siamo molto concentrati sulla società e sui risultati che sta facendo. Non penso che sia questo il momento di andare in borsa. Non è una opzione da escludere nel futuro, e nella vita non si esclude mai nulla, però non è di adesso".

Quanto alla possibilità da parte di Eni di incassare un po' di liquidità dalla cessione di quote in giacimenti di idrocarburi dove è operatore, entro l'anno, come nell'area 4 dove Eni detiene il 50% del consorzio in Egitto a Zohr, si è così espresso: "È Natale speriamo che arrivi un bel regalo o l'uno o l'altro".

(Giancarlo Navach)

