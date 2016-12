Snapchat si prepara per maggior Ipo tecnologica degli ultimi anni

16 novembre (Reuters) - Snapchat ha presentato alla Sec la documentazione per l'Ipo, secondo quanto riferito da alcune fonti.

La società, che ha sede in California, potrebbe quotarsi già a marzo ed essere valutata tra i 20 e i 25 miliardi di dollari, una valorizzazione che la renderebbe la maggiore Ipo negli Stati Uniti dal 2014, quando è stata quotato Alibaba.

Snapchat ha presentato il filing alla Securities and Exchange Commission utilizzando il "Jumpstart Our Business Startups Act". Le società con meno di un miliardo di dollari di ricavi possono fare filing segretamente, in modo da poter testare l'appetito degli investitori e allo stesso tempo mantenere confidenziali i propri dati finanziari.