PUNTO 1-Avio, fusione con Space 2 e sbarco in Borsa, Leonardo sale al 28%

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - La spac Space 2 e Leonardo Finmeccanica acquisiranno l'85,68% del capitale sociale di Avio (il 14,32% restante è già in mano a Leonardo) e successivamente Avio si fonderà in Space 2, ritrovandosi quotata a Piazza Affari entro il primo trimestre del 2017.

Sono questi i passaggi fondamentali di una complicata operazione che permetterà al fondo di private equity Cinven - che al momento ha circa l'81% di Avio, con l'altro 4,53% in mano ai manager - di uscire dal capitale della società specializzata nello sviluppo di sistemi di propulsione per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale.

Andando nel dettaglio dell'operazione, Space 2, Leonardo e alcuni manager di Avio, tramite il veicolo 'In Orbit', acquisiranno tutto il capitale sociale di Avio non detenuto da Leonardo, ovvero l'85,68%, per 137 milioni, sulla base di una valutazione del 100% della società di 160 milioni.