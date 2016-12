Avio, Leonardo raddoppia quota, nozze con Space2 e sbarco in Borsa

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Avio si fonderà con Space2 e sbarcherà in Borsa entro il primo trimestre dell'anno prossimo a seguito di un riassetto che prevede l'uscita dell'attuale socio di maggioranza Cinven e l'aumento della partecipazione di Leonardo Finmeccanica.

La parte restante della partecipazione di Cinven sarà acquistata da Space2, veicolo già quotato con cui Avio si fonderà, approdando così in Borsa con un flottante superiore al 65%. L'operazione di acquisizione, che vede in campo anche alcuni manager di Avio con il 5%, valorizza la società circa 160 milioni di euro.

Grazie alla fusione per incorporazione di Avio in Space2 - che prevede l'assegnazione ai soci di Avio diversi da Space2 di azioni ordinarie emesse da Space2 sulla base di una valorizzazione di 10 euro per azione - Avio beneficerà di nuove risorse finanziarie fino a un massimo di 80 milioni, che consentiranno di accelerare i propri piani di crescita e di innovazione tecnologica.