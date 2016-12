Rpt-Leonardo, su spazio "spera di poter dare buone notizie presto" - Moretti

A chi chiedeva notizie su Avio, partecipata per la componentistica aerospaziale al 15%, l'AD del gruppo Mauro Moretti ha detto: "Speriamo di poter dare buone notizie, forse molto prima della fine dell'anno. Lo spazio è grande, potrebbe essercene più d'una (di buona notizia)".

