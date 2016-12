Innova Italy 1 punta a società con equity value 150-300 mln, obiettivo Star

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - La spac Innova Italy 1 , che ha debuttato oggi sull'Aim, punta a fondersi con una società ad alto contenuto tecnologico e un equity value tra i 150 e i 300 milioni, attiva in settori come la meccanica fine, la robotica e la meccatronica, con l'obiettivo di portarla al più presto sul segmento Star.