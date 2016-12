Mondo Tv avvia procedura quotazione controllata spagnola a Madrid

Il gruppo prevede che la diffusione delle azioni della controllata avverrà con un rapporto di assegnazione di 9 azioni Mondo TV Iberoamerica per 100 azioni Mondo TV possedute a un valore di 1,53 euro per azione, per un totale distribuito di circa 3,8 milioni di euro.

L'assegnazione gratuita sarà infatti effettuata da Mondo TV attraverso la distribuzione di un dividendo in natura ai propri azionisti come distribuzione di utili. "Poiché l'operazione potrebbe avere effetti fiscali per gli azionisti assegnatari, si propone altresì la contestuale distribuzione di un dividendo in denaro a supporto degli azionisti nel far fronte a tali effetti; si segnala che la parte in denaro distribuita ammonta a circa il 15% del valore distribuito in natura", si legge nella nota.