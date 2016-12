Ferrovie, Ipo Frecce tra un anno, ha 1,5 mld di debito

ROMA, 28 settembre (Reuters) - La quotazione in Borsa della società di Fs in cui confluiranno Alta velocità e lunga percorrenza avverrà a un anno da oggi, quindi nel 2017.

Lo ha detto la presidente del gruppo Ferrovie dello Stato Gioia Ghezzi nella conferenza stampa seguita alla presentazione del nuovo piano industriale decennale, in cui l'AD Renato Mazzoncini ha annunciato il piano di quotazione.

"Noi pensiamo un anno da oggi, quindi entro il 2017. [Pier Carlo] Padoan non è qui perché aveva altri impegni, ma non saremmo qui a fare la presentazione se non fossimo perfettamente allineati con il ministro", ha risposto Ghezzi alla domanda di un giornalista, che chiedeva se ci fosse condivisione con il Tesoro.