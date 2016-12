PUNTO 2-Ferrovie punta a quotare in 2017 almeno 30% Frecce e lunga percorrenza

* Presidente Ghezzi dice privatizzazione in autunno 2017

ROMA, 28 settembre (Reuters) - La privatizzazione delle Ferrovie italiane non riguarderà la holding e verrà realizzata tra un anno attraverso la quotazione, non inferiore al 30%, della società in cui confluiranno i servizi a lunga percorrenza, attualmente l'Alta velocità e gli altri intercity.