Ferrovie dello Stato, piano 2017-26 vede Ebitda a 4,6 mld al 2026

ROMA, 28 settembre (Reuters) - Il gruppo Ferrovie dello Stato prevede di portare in 10 anni il margine operativo lordo a 4,6 miliardi nel piano decennale 2017-2026 presentato oggi a Roma, che punta a una crescita per il 70% fuori dell'attuale perimetro di business.

Gli investimenti previsti in Italia sono di 94 miliardi in dieci anni, con ricavi a fine piano previsti a 17,6 miliardi di euro.

"Sono 73 i miliardi di euro per le infrastrutture, 14 i miliardi per il materiale rotabile e 7 quelli previsti per lo sviluppo tecnologico. Più della metà delle risorse sono già disponibili, ben 58 miliardi, di cui 23 in autofinanziamento e 35 già stanziati nei Contratti di Programma", spiega la nota.