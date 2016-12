Ipo, parte offerta di Innova Italy 1, punta a raccogliere fino a 100 mln

E' quanto si legge in un documento inviato agli investitori dalle banche che seguono l'operazione, tutta in aumento di capitale.

Come tutte le Spac (Special purpose acquisition company), la società si propone di individuare una società target con cui fondersi, portandola a sua volta in Borsa. Secondo il documento di pre-ammissione, Innova Italy 1 "si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società di medie dimensioni (equity value indicativamente tra 150-300 milioni di euro pre-business combination), non quotate", mentre si escludono le società attive nei settori immobiliare, dei servizi finanziari, delle energie rinnovabili, dei giochi e delle scommesse e società in fase di start-up.