Postal Savings Bank of China lancia Ipo, valore fino a 8,1 mld dlr

HONG KONG, 13 settembre (Reuters) - Postal Savings Bank of China (PSBC) IPO-PSBC.HK ha lanciato oggi un'Ipo che può arrivare a valere fino a 8,1 miliardi di dollari e che per gran parte è già coperta grazie a un gruppo di investitori chiave.

Una tale operazione si avvicina al record del 77% coperto da investitori chiave per l'Ipo da 810 milioni di dollari di China Development Bank Financial Leasing Co Ltd a luglio.