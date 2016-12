Vetrya, debutta domani su Aim, raccolti 3,8 mln euro

MILANO, 28 luglio (Reuters) - Vetrya, società specializzata nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e piattaforme per la distribuzione di contenuti multimediali, debutterà domani sull'Aim, dopo aver raccolto circa 3,8 milioni nell'Ops.

Nel dettaglio -- spiega una nota -- sono state vendute 636.265 azioni di nuova emissione, pari all'11,3% del capitale, a un prezzo di 6 euro per azione.

Nell'operazione Vetrya è stata assistita da Banca Finnat in qualità di nomad e global coordinator, da Ambromobiliare in qualità di consulente finanziario e dallo studio legale Grimaldi per gli aspetti legali.