PUNTO 1-UniCredit, stop ad accordo con Santander su Pioneer, valuta Ipo

MILANO, 27 luglio (Reuters) - UniCredit e Santander hanno messo fine agli accordi per l'aggregazione di Pioneer Investments e Santander Asset Management e per la società di risparmio gestito del gruppo italiano si valutano adesso altre opzioni strategiche tra cui la quotazione in borsa.

Le parti, spiega una nota, non sono riuscite a individuare una soluzione per soddisfare tutti i requisiti regolamentari richiesti "entro un arco di tempo ragionevole" e quindi hanno concluso "che fosse più appropriato porre fine alle trattative".

"Abbiamo cercato per quanto possibile di venire incontro alle istanze regolatorie e non siamo riusciti a farlo", ha commentato il Ceo di Santander Josè Antonio Alvarez nella conference call sulla semestrale.

UniCredit, Santander e i fondi Usa General Atlantic e Warburg Pincus (controllanti di Sherbrooke Acquisition Corp)avevano firmato un accordo preliminare nell'aprile 2015, poi diventato vincolante lo scorso novembre, per fondere Pioneer e Santander Asset Management in una complessa architettura societaria. L'impatto dell'operazione, che non aveva mai suscitato entusiasmo all'interno di Pioneer, sul Cet1 di UniCredit era stato quantificato in 25 punti base.