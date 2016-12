Unicredit, per Pioneer niente accordo con Santander, si valuta anche Ipo

MILANO, 27 luglio (Reuters) - Unicredit ha messo fine agli accordi con Banco Santander e Sherbrooke Acquisition, che fa capo agli operatori di private equity Warburg Pincus e General Altantic, per l'aggregazione di Pioneer Investments con Santander Asset Management e valuterà adesso per la controllata altre opzioni strategiche, fra cui una possibile quotazione in borsa.

Lo annuncia una nota spiegando che le parti non hanno trovato "in un arco di tempo ragionevole" "soluzioni praticabili per soddisfare tutti i requisiti regolamentari necessari per completare la transazione".