Enav, prezzo Ipo a 3,3 euro, domanda 8 volte l'offerta - nota

MILANO, 22 luglio (Reuters) - Il prezzo dell'Ipo di Enav IPO-ENAV.MI è stato fissato a 3,3 euro per azione, attribuendo alla società una capitalizzazione di 1,788 miliardi, con un incasso per il ministero dell'Economia di 759 milioni di euro per la vendita del 42,5% del capitale (circa 834 milioni nel caso di integrale esercizio della greenshoe, che porterebbe la quota sul mercato al 46,6%).