PUNTO 1-Enav, atteso prezzo Ipo a 3,30 euro - fonti

MILANO, 21 luglio (Reuters) - Enav dovrebbe prezzare l'Ipo a 3,3 euro per azione, secondo quanto riferiscono fonti di mercato, dopo che questa mattina le banche hanno comunicato agli investitori istituzionali che gli ordini sotto questo livello avrebbero rischiato di non essere soddisfatti.

L'offerta al pubblico indistinto e il collocamento istituzionale di Enav si sono conclusi oggi alle 13,30 e per questo pomeriggio sono in programma riunioni tra l'azionista (il Mef), la società e le banche che hanno lavorato all'operazione per definire il prezzo finale.