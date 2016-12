PUNTO 2-Snam, Cda approva separazione Italgas, tornerà in Borsa a fine anno

* Dividendo Snam 2016 a 0,21 euro, +2,5% in 2017-18

* Titolo Snam in forte rialzo, bene crescita Rab e dividend policy (aggiunge dettagli da incontro con analisti)

MILANO, 29 giugno (Reuters) - Come nelle attese, il Cda di Snam ha approvato la separazione societaria di Italgas, attiva nella distribuzione del gas, attraverso la scissione parziale e proporzionale e conseguente quotazione a Piazza Affari entro il 2016 della nuova società cui sarà conferito il 100% del capitale di Italgas.

Dopo tredici anni Italgas torna quindi in Borsa. Snam ha rilevato la società insieme a Stogit nel 2009 da Eni per 4,5 miliardi di euro. Il titolo è stato quotato alla Borsa valori di Milano nel lontano 1900 per poi essere delistato da Eni nel febbraio del 2003.